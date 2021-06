Nie żyje Pierwszy Pies Ameryki. Nie żyje Champ, owczarek niemiecki prezydenta Joe Bidena.

„Widziałeś psa? Chciałem ci pokazać coś, co zauważyłem.

„Czy on nie wygląda trochę szorstko? Kocham psy, ale ten pies potrzebuje kąpieli i grzebienia oraz wszelkiego rodzaju miłości i opieki.

„Nie wiem, ile miłości i troski otrzymuje. Ten pies wygląda, przepraszam, jakby pochodził ze złomowiska”.

Jeden z gości programu, historyk i pisarz, Craig Shirley, wtrącił się. Powiedział, że Champ wyglądał na „brudnego i rozczochranego” i był „bardzo niepodobny do psa prezydenckiego”. Użytkownicy Twittera pospieszyli z obroną psiaka po komentarzach tej pary.

Jeden napisał: Champ to 12-letni owczarek niemiecki. To mniej więcej tyle lat, ile dożywają.

Inny tweet: „Co za człowiek krytykuje pięknego psa?! Champ to przystojny chłopak”.

Inny zapytał: „Czym do diabła jest‚Prezydencki pies’?”