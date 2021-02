Nie żyje ksiądz Andrzej Dymer. Przeciwko niemu toczył się proces o molestowanie seksualne. Kuria nie udostępni akt procesu

Informację o śmierci duchownego podał we wtorek rano na Twitterze ks. Grzegorz Kramer. Informację tę potwierdziła Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska. Jak podają media, ksiądz chorował na nowotwór.

Jak podała we wtorek TVN24 , rzecznik archidiecezji gdańskiej ksiądz Maciej Kwiecień poinformował we wtorek stację, że postępowanie kanoniczne wobec ks. Andrzeja Dymera zostało zamknięte pod koniec 2020.

- "W dniu 12 lutego br. miała miejsce sesja wyrokowa. Treść i uzasadnienie wyroku zostaną w ciągu 14 dni przesłane do Kongregacji Nauki Wiary i do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej" - przekazał w przesłanej do telewizji odpowiedzi.

"Gdański Trybunał Metropolitalny nie upubliczni dokumentacji procesowej ks. Andrzeja Dymera i treści wydanego wyroku" - dodał rzecznik gdańskiej archidiecezji w piśmie do TVN24.