Nie żyje Jarosław Marek Rymkiewicz. Politycy żegnają pisarza

„Odszedł Profesor Jarosław Marek Rymkiewicz – wybitny poeta, przenikliwy krytyk, prozaik, dramaturg i publicysta. Był autorem fundamentalnych esejów poświęconych kulturze i historii Rzeczypospolitej. W lipcu 2020 roku, z okazji 85. urodzin Poety, Prezydent Andrzej Duda napisał do Jubilata w liście gratulacyjnym: >>Dziękuję dziś Panu za to, że my, Polacy, mamy w Panu takiego właśnie polskiego poetę, który wybitnym talentem, wszechstronną erudycją, głęboką mądrością i śmiałością myśli służy nam wszystkim, służy naszej wspólnocie, służy naszej Ojczyźnie – tej jedynej, oprócz której nigdy innej mieć nie będziemy: Polsce. Dziękuję za to, że jest Pan dla nas przewodnikiem prowadzącym przez dzieje, odnajdującym i tłumaczącym sens naszych polskich losów” – napisała na Facebooku Kancelaria Prezydenta RP.