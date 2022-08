Nie żyje Hugh Hefner, założyciel magazynu "Playboy". Miał 91

„Dziś zmarła ikona Ameryki i założyciel Playboya Hugh M. Hefner. Miał 91 lat” - taki wpis pojawił się w czwartek na profilu amerykańskiej wersji magazynu na Twitterze. Pod wpisem umieszczono czarno-białe zdjęcie Hefnera z podpisem „Życie jest za krótkie, by żyć podług marzeń kogoś innego”. Firma Playboy Enterprises z siedzibą w Beverly Hills i słynnym królikiem jako logo poinformowała z kolei, że Hefner zmarł z przyczyn naturalnych w swoim domu, a odszedł „w spokoju”. - Będzie brakować go wielu osobom - powiedział jego syn Cooper Hefner i dodał, że „jako pionier medialny i kulturowy [Hefner] miał wyjątkowe życie, które miało wpływ na wielu”. - Był adwokatem wolności słowa, praw obywatelskich i wolności seksualnej - stwierdził.

Hugh Hefner, człowiek, który dzielił Amerykę, zaczął wydawać „Playboya” w swojej kuchni w 1953 r. Napotkał on jednak trudności, jego magazyn powstał bowiem w okresie pruderii, kiedy amerykańskie stany mogły m.in. legalnie zakazać antykoncepcji. Niektórzy twierdzili, że rozpoczął on rewolucję seksualną, inni nazywali „starym, chorym człowiekiem”. W 1962 r. Amerykaninowi postawiono zarzut rozpowszechniania pornografii i szerzenia nieprzyzwoitości, jednak Hefner został uniewinniony. Organizacje feministyczne oskarżały Hefnera z kolei o redukowanie kobiet do obiektów seksualnych i przedstawiania ich jako prostytutek.

Magazyn erotyczny szybko stał się jednak najpopularniejszą „gazetą dla panów” na świecie, która sprawiła, że kobieca nagość weszła do codziennego życia i przestała być tabu. W szczytowym okresie w 1972 r. miesięcznie sprzedano aż 7 milionów kopii, a obecnie „Playboya” czyta 6,5 mln ludzi.