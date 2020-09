Nie żyje Gienek Loska. Muzyk miał 45 lat

„Przez cały ten czas Giena był pod opieką lekarzy, rehabilitantów i masażystów, a przede wszystkim najbliższej rodziny z mamą i jego narzeczoną Agnieszką na czele. Był z nim kontakt, lubił słuchać muzyki i głosów gdy się do niego dzwoniło lub odwiedzało. Dzięki wpłatom życzliwych osób na specjalne konto akcji pomocowej Polska Fundacja Muzyczna przez cały ten czas mogła finansować dla Gienka odżywki, zabiegi, sprzęt, remont, wyjazdy wolontariuszki, za co w imieniu rodziny bardzo dziękujemy. Ostatnimi kosztami będą te związane z pogrzebem – po tym konto zostanie zamknięte i środki, jakie na nim pozostały, przekażemy na Fundusz Pomocowy służący innym Artystom znajdującym się w potrzebie” – czytany na profili Fundacji.

Przez wiele lat Gienek był wokalistą formacji Seven B, mającej na swoim koncie trzy płyty („Rocktales”, „Make up Your Mind” i „Acoustic”), trasy koncertowe po całej Europie.

Był także liderem formacji Gienek Loska Band, z którą nagrał 2 płyty: pokrytego złotem „Hazardzistę” (2011) i „Dom” (2013).

Na koncie ma również projekty muzyczne z wieloma wybitnymi twórcami m. in. Alkiem Mrożkiem, Braćmi, Anią Rusowicz i wieloma wspaniałymi artystami. Gienek brawurowo, poza własnymi, wykonywał utwory Czesława Niemena, Lynard Skynard, Queen, czy innych kultowych artystów, z czego zasłynął wygraną programie X-Factor.

Ponadto Gienek Loska był laureatem “Szansy na Sukces”, programu “Mam Talent”, a także finalistą plebiscytu „SuperJedynki 2012” w kategorii „SuperZespół”. Był wielokrotnie nagradzany w corocznych plebiscytach organizowanych przez prestiżowe polskie pismo branżowe „Twój Blues” w kategorii wokalista roku.