Nie żyje Gary Brooker. Lider słynnego zespołu Procol Harum miał 76 lat

Urodzony w Londynie wokalista kierował zespołem Procol Harum przez 55 lat jego historii, współtworzył i śpiewał ich najsłynniejszą piosenkę - "A Whiter Shade of Pale" z 1967 roku.

W 2003 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego, a utwór Whiter Shade of Pale został uhonorowany przez Rock and Roll Hall of Fame w 2018 roku.

Brooker zmarł w swoim domu w sobotę, chorował na raka - podał zespół w oświadczeniu .