Nie żyje Drakeo the Ruler, znany amerykański raper. Darrell Caldwell został dźgnięty nożem podczas festiwalu Once Upon A Time Małgorzata Puzyr

Mikrofon, zdjęcie ilustracyjne fot. Pyixabay/NikolayFrolochkin

Raper Drakeo the Ruler został dźgnięty nożem w szyję podczas kłótni za kulisami festiwalu muzycznego Once Upon A Time w Los Angeles. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.