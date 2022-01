Nie żyje Cheslie Kryst, była miss USA. Tragiczne okoliczności śmierci 30-latki

Masz depresję, myśli samobójcze? Nie jesteś sam. Pozwól sobie pomóc!

Depresja to choroba, która - według szacunków WHO - dotyka już 300 milionów ludzi na całym świecie. Do częstych jej objawów zaliczyć możemy m.in. obniżony lub obojętny nastrój, zaburzenia lękowe, osłabienie koncentracji, niską samoocenę, poczucie winy, problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, spowolnienie psychoruchowe, myśli samobójcze, zaburzenia snu, utratę zdolności odczuwania przyjemności, zwiększony bądź zwiększony apetyt.