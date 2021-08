Nie żyje Charlie Watts, perkusista legendarnego zespołu The Rolling Stones. Niedawno przeszedł operację serca

Nie żyje perkusista legendarnej grupy The Rolling Stones Charlie Watts. Zmarł w londyńskim szpitalu. Najstarszy Stones miał 80 lat i grał w zespole od 1963 roku.

Jego rzecznik napisał w oświadczeniu: „Z ogromnym smutkiem ogłaszamy śmierć naszego ukochanego Charliego Wattsa. „Zmarł spokojnie w londyńskim szpitalu w otoczeniu swojej rodziny. „Uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności jego rodziny, członków zespołu i bliskich przyjaciół w tym trudnym czasie”.

Charlie był cenionym mężem, ojcem i dziadkiem, a także jako członek The Rolling Stones, jednego z największych perkusistów swojego pokolenia.

Watts, uważany za jednego z największych rockowych perkusistów, kilka tygodni temu przeszedł „udaną procedurę” w Londynie po wykryciu problemu podczas rutynowej kontroli.

Lekarze uznali go za niezdolnego do dołączenia do przełożonej 13-dniowej trasy No Filter, która rozpoczyna się w przyszłym miesiącu, i przepisali mu tygodnie „odpoczynku i regeneracji”, ujawnił The Sun.