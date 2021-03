Nie żyje była posłanka SLD. Izabella Sierakowska zmarła w wieku 74 lat.

Wiosenne porządki w domu i w ogrodzie. Co trzeba zrobić na wiosnę?

Wiosenne porządki spędzają ci sen z powiek? Wcale nie muszą być nużące i czasochłonne. Wystarczy dobrze zaplanować, co trzeba zrobić na wiosnę i krok po kroku realizować plan. Sprawdź, co warto posprzątać w mieszkaniu na wiosnę. Mycie okien i podłóg to nie wszystko. Podpowiadamy także, jak posprzątać szafę z ubraniami na wiosnę, by wreszcie zobaczyć jej tylną ściankę. Masz ogród? też znajdziesz tu kilka porad dla siebie.