Nie żyje Bartek Sosnowski, warszawski wokalista, muzyk bluesowy, kompozytor, lider formacji Sosnowski. Zmarł nagle w wieku zaledwie 38 lat

Po nominowanej do Fryderyka płycie „The Hand Lugagge Studio”, dzięki której dał się poznać jako charyzmatyczny one man band, artysta powrócił w towarzystwie zespołu z 12 piosenkami po polsku. Na „Tylko się nie denerwuj” słychać nie tylko stylowe gitary, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, ale także np. instrumenty dęte, rozbudowany bas, rockową perkusję czy rhythm and bluesowe brzmienia Hammonda. W swoich aranżacjach i kompozycjach Sosnowski odwołuje się do kolorowych lat 70.