Nie żyje Alicja Tysiąc. Przegrała walkę z COVID-19

Historia Alicji Tysiąc

Alicja Tysiąc w 2000 roku zaszła w trzecią ciążę. Lekarze pracujący w publicznej opiece zdrowotnej uznali, że jej przypadek nie upoważnia do wykonania legalnej aborcji ze względów zdrowotnych, choć zgadzali się co do tego, że istnieje ryzyko dotyczące wzroku kobiety.

W styczniu 2001 roku przyszła na świat jej córka. Kilka tygodni po porodzie wzrok Alicji Tysiąc znów znacząco się pogorszył, ostatecznie Komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznała Alicji Tysiąc pierwszą grupę inwalidzką.

W styczniu 2003 roku Alicja Tysiąc wniosła skargę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

20 marca 2007 Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, w którym nakazał Rzeczypospolitej Polskiej wypłacenie Alicji Tysiąc 25 tys. euro zadośćuczynienia. Trybunał przyznał zadośćuczynienie ze względu na naruszenie przez Polskę Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego). Podstawę zasądzonego odszkodowania stanowił fakt, że kobiecie nie zapewniono prawa do odwołania się od decyzji podjętej przez lekarzy.