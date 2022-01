„Nie zwlekajcie i udzielcie nam jak najszybciej tej zgody”. Premier apeluje do Komisji Europejskiej

Rolnictwo po pandemii

– Zima to czas spokoju, jeśli chodzi o prace na polu, ale to też czas niepokoju, jeśli chodzi o to jak będą wyglądały relacje w rolnictwie po COVID-19 – mówił. Szef rządu wskazywał, że pandemia rozhuśtała ceny, warunki płacowe, a także warunki produktowe dla rolników. – To oznacza, że mamy wysokie ceny nośników energetycznych - gazu w szczególności. Tutaj również manipulacje cenowe ze strony Rosji są oczywiste – podkreślił.

Morawiecki nawiązał do wczorajszego szczytu konserwatystów w Madrycie i przekazał, że zostały mu tam zaprezentowane rozwiązania wprowadzone w innych krajach w związku ze wzrostem inflacji. Na tej podstawie premier wyraził przekonanie, że wdrożona w Polsce Tarcza Antyinflacyjna jest „najbardziej postępową tarczą antyinflacyjną w Europie”.