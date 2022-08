Nie zapłacili ci w terminie? Prawdopodobieństwo, że kontrahent pozwoli sobie nie zrobić przelewu również w kolejnym miesiącu sięga 90 proc.

Jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, to liczba przedsiębiorców obawiających się zwiększenia kwot przeterminowanych płatności wzrosła, głównie dzięki handlowi. Opinię, że opóźnionych należności będzie przybywać. Na początku roku podzielało 15 proc. badanych, obecnie myśli tak 18 proc. firm. Natomiast odsetek optymistów przewidujących poprawę spadł z 22 proc. do 18 proc. (odpowiadały firmy, które mówiły, że mają problem z uzyskiwaniem płatności).

Co wydaje się zaskakujące, w II kwartale rzadziej problemy z płatnościami od odbiorców sygnalizują mikrofirmy zatrudniające do 9 osób. Jak wynika z badania, najwięcej kłopotów mają natomiast średnie przedsiębiorstwa z załogą liczącą od 50 do 249 pracowników.

Wzrósł natomiast udział firm przyznających, że przyczyniają się do powstania zatorów płatniczych. Po tym jak im nie zapłacono przekazały problem dalej i nie zapłaciły też swoim dostawcom. Tym razem robi tak więcej niż co czwarty przedsiębiorca (27 proc.) i jest to częstszy problem, niż w dwóch poprzednich kwartalnych pomiarach, kiedy o takiej sytuacji informowało 16-18 proc. respondentów. Jak wynika z badania, obecnie wyraźnie częściej zachowują się w ten sposób firmy usługowe.