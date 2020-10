Nie tylko politycy mają głos w obronie praw zwierząt

Plebiscyt „Serce dla Zwierząt” gromadzi miłośników i obrońców praw zwierząt, którzy potrafią docenić zaangażowanie jednostek i podmiotów na rzecz nie tylko naszych domowych czworonogów.

O akcji mówi jej pomysłodawczyni, Paulina Król, redaktor naczelna portalu Psy.pl:

– „Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo przebiega w warunkach związanych z epidemią COVID-19. Sytuacja ta jednak nie powinna zwalniać nas

z odpowiedzialności i niesienia pomocy zwierzakom, lecz motywować do jeszcze większej troski, czego przykładem są postawy i działania nominowanych do prestiżowej nagrody „Serce dla Zwierząt” – mówi organizatorka plebiscytu, która była także inicjatorką protestu „Zerwijmy łańcuchy” i jako pierwsza zgromadziła wokół akcji szerokie grono osób znanych, wyrażających publicznie swój sprzeciw wobec trzymania psów na stałe na łańcuchach.

Jak zagłosować w plebiscycie?

To proste! Wystarczy wejść na www.sercedlazwierzat.pl wybrać swojego kandydata i zagłosować. Można to zrobić do 31 października br. Ogłoszenie wyników podczas gali online w listopadzie br.

Wspaniała ósemka

W gronie ośmiu nominowanych do tegorocznej edycji plebiscytu znalazły się dwa ośrodki – jeden ratujący jeże (Jeżurkowo), drugi z nich (Judytowo) jest azylem dla szczeniąt i psów niepełnosprawnych. O głosy internautów walczy także 5 osób, w tym: Ewa Zgrabczyńska (dyrektorka Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu), którą cała Polska poznała bliżej jako wybawicielkę „nieumarłych” tygrysów, angażując się w akcję ratunkową i dając im schronienie. A także: Karolina Pilarczyk (szerzej znana jako Królowa Polskiego Driftu, ambasadorka Fundacji AST ratującej teriery typu bull), 10-letnia Magdalena Krupecka z Gałowa, która uratowała od śmierci bociana, Przemysław Łuczak (lekarz weterynarii z Gdańska, autor fanpage na Facebooku Egzoovet), Zbigniew Kowalewski (gospodarz przytuliska „Krzykosiaki – Psy w potrzebie”) oraz portal Pudelek.pl, doceniony przez organizatorów, portal Psy.pl, za zaangażowanie w prawa zwierząt, a szczególnie psów.