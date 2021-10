Nie tylko komputery. Masz te urządzenia w domu? Możesz paść ofiarą cyberprzestępców OPRAC.: Maciej Badowski

Podłączone do sieci smart ekspresy do kawy, inteligentne mikrofalówki czy lodówki również mogą w przyszłości okazać się przydatne dla cyberprzestępców. fot. 123RF

- Chociaż zazwyczaj to komputery są najbardziej oczywistym celem ataku cyberprzestępców, to ich uwaga może skupić się również na innych urządzeniach podłączonych do globalnej sieci- ostrzega ekspert. Posiadanie smart ekspresów do kawy lub innych urządzeń IoT nie oznacza, że padniemy ofiarą ataku. Jednak musimy brać pod uwagę ryzyko jego wystąpienia.