„Nie tylko gesty dyplomatyczne, ale także realna pomoc”. Premier o wtorkowej wizycie na Ukrainie

Do szczegółów wizyty premier Mateusz Morawiecki odniósł się w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, opublikowanym na stronie pap.pl. Zapytany o jej cel oraz o to, czy udaje się do Kijowa z jakąś ofertą dla Ukrainy, szef rządu odparł:

„W obliczu zagrożenia suwerenności Ukrainy potrzebne są nie tylko gesty dyplomatyczne, ale także realna pomoc”.

– Jesteśmy gotowi, by ją nieść naszemu sąsiadowi i o tym będę rozmawiać we wtorek w Kijowie – poinformował Morawiecki. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w czasie rozmów poruszonych zostanie wiele tematów z zakresu stosunków polsko-ukraińskich.