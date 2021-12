„Nie tylko dla siebie, ale i dla innych!”. Para prezydencka przyjęła trzecią dawkę szczepionki

Podczas krótkiej wypowiedzi dla mediów przez Wojskowym Instytutem Medycznym prezydent zachęcał zarówno do zaszczepienia się w ogóle, jak i do przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki szczepionki.

– To ważne. Widzimy, że osoby niezaszczepione ciężko przechodzą chorobę, a niekiedy prowadzi to do zgonu – podkreślił.