Nie strzelaj w Sylwestra! Oto alternatywne sposoby na powitanie Nowego Roku. Sylwestrowe tradycje, które warto pielęgnować

Fajerwerki w sylwestra. Jak ustrzec zwierzęta przed hukiem petard w sylwestrową noc?

Fajerwerki to dla wielu wciąż nieodłączny element powitania nowego roku. Niestety, z puszczania petard i ich huku nie są zadowolone zwierzęta dziko żyjące, jak i te domowe. Dla niektórych sylwester kończy się nawet śmiercią. Co zrobić, by ustrzec swojego pupila przed hukiem petard? Radzi trenerka zwierząt - Monika Grzebyk z More Active Doggy.