"Nie narusza wolności słowa". Stanowisko CMWP SDP ws. ustawy medialnej

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyraziło poparcie dla zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przyjętej przez Sejm w ubiegły piątek. W opublikowanym stanowisku podkreślono, że zapisy noweli zapewnią skuteczniejszą realizację celów ustawy, która „w obecnym kształcie pozwala na obejście prawa, dopuszczając możliwość uzyskania koncesji przez podmioty zagraniczne spoza EOG, także te uważane za potencjalnie niebezpieczne dla interesu państwowego.

Obchodzenie obecnie obowiązujących przepisów jest – zdaniem organizacji – możliwe z tego powodu, iż „normy prawne tej ustawy dotyczące udzielenia koncesji dla spółek z udziałem tzw. osób zagranicznych uwzględniają jedynie formalną, a nie rzeczywistą strukturę kapitałową tych podmiotów”.

„Jako przykład wskazać można art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49%” - czytamy. „CMWP SDP zwraca uwagę, iż przepis ograniczający wysokość kapitału zagranicznego w mediach, które działają na podstawie koncesji, istnieje od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale jest on nieprecyzyjny i łatwy do obejścia, bowiem mimo pewnych obostrzeń w nim zawartych, daje jednak możliwość, aby osoby zagraniczne spoza EOG wywierały kluczowy wpływ na zarządzanie spółką – koncesjonariuszem” – dodano i podkreślono, że tego rodzaju możliwość zdaje się być sprzeczna z intencją ustawodawcy. Według CMWP SDP, ocena struktury kapitałowej spółki powinna obejmować realny, a nie czysto formalny obszar jej zarządzania. „Ograniczanie analizy sytuacji podmiotu do stanu formalnego, bez zrozumienia, kto jest jego realnym właścicielem (decydentem), prowadzi do wniosków sprzecznych z rzeczywistością rynkową” – oceniono.

Organizacja przypomniała również, iż wielokrotnie alarmowała ws. zagrożeń, jakie wiążą się z niekontrolowaną obecnością kapitału zagranicznego na polskim rynku medialnym. Z tego właśnie względu – wyjaśniono – proponowaną nowelizację postrzega jako „szansę na poprawę tej sytuacji”.