Nie milkną komentarze po historycznym, zimowym zdobyciu K2 przez grupę Nepalczyków. "Być może tlen im pomógł, ale weszli"

Grupa Szerpów dokonała historycznego wyczynu – zdobyła szczyt K2 zimą. Do tej pory próbowało tego siedem wypraw, po raz pierwszy na przełomie 1987 i 1988 roku.

"Dokonaliśmy tego, uwierzcie nam dokonaliśmy! Zakończyliśmy wyprawę, której nie zakończył nikt" - napisano na stronie agencji Seven Summit Treks Pvt. Ltd., współorganizatora wyprawy na K2.

„Jest to pierwsze zimowe wejście na 2. najwyższą górę świata i jedyny ośmiotysięcznik (8000) pozostał do zdobycia zimą” – dodali.

Gratulacje dla nepalskich Szerpów za to, że pokonali - pierwsze zimowe wejście - na szczyt K2, drugi najwyższy szczyt (8611 m) na świecie w tej chwili! To jest po prostu niesamowite. Życzę im bezpiecznego powrotu

Nie zabrakło także Polaków komentujących to historyczne osiągnięcie. Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Arutra Hajzera napisał na Facebooku: "Wejście zimowe na K2 przechodzi do historii!. Gratulacje dla 10 Nepalczyków którzy stanęli na szczycie! Trzymamy mocno kciuki na zejściu!"

"Najserdeczniejsze gratulacje dla nepalskich wspinaczy za pierwsze i historyczne wejście na K2 w zimę. Nikt nie zasługiwał na to tak, jak oni" – dodano w drugim poście.

- Gratulacje dla całej ekipy Nepalczyków na K2. Oby teraz bezpiecznie do bazy. Uprzedzając wszystkie pytania. Gra trwa nadal. Wiadomo było, że na K2 zimą da się wejść z tlenem. Dla mnie prawdziwe pytanie brzmi: Czy? Kiedy i komu uda się wejść na ten szczyt bez dopingu?

- Jeżeli obozy były rozkładane, a liny wieszane przez kolegów na tlenie. Ponadto, jeżeli w razie czego ten tlen był w każdej chwili dostępny. To mamy coś pomiędzy wejściem z tlenem a bez – dodawał.

Jednak ta wypowiedź Bieleckiego spotkała się także z krytyką polskich wspinaczy.

– Ja nie zamierzam deprecjonować osiągnięcia Nepalczyków. Być może tlen im pomógł, ale weszli. Zamiast ich krytykować, niech inni himalaiści powiedzą: "OK, my spróbujemy zrobić to w lepszym stylu". Toczą się jakieś niepotrzebne dyskusje – skomentował w rozmowie z Onetem Krzysztof Wielicki, polski himalaista.

- Głosy o dopingu są przesadzone, to słowo kojarzy się z "chemią" i jakimiś niedozwolonymi środkami aplikowanymi do organizmu. A tutaj używa się tlenu, bo jest rozrzedzone powietrze. Tlen to nie doping, tylko pewne ułatwienie – dodał Wielicki.