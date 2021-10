Nie masz pomysłu na lekką kolację? Sprawdź nasze zestawienie łatwych i ciekawych przepisów

Przygotowanie:

Do miski wrzucić roszponkę. Awokado przekroić na pół, miąższ pokroić na mniejsze kawałki do umieścić w misce. Pokrojoną mozzarellę i kawałki tuńczyka dodać kolejno do miski. Cebulę dymkę pokroić w piórka, a oliwki kroić na połówki i również dodać do miski. Następnie dodać oliwę, szczyptę soli i pieprzu do pozostałych składników sałatki w misce. Na koniec posiekać szczypiorek i dodać na wierzch sałatki.