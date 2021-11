„Nie ma zgody na antysemityzm”. Kamiński o zatrzymaniu organizatorów marszu w Kaliszu

W czwartek 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, uczestnicy wydarzenia w Kaliszu wznosili antysemickie hasła. Na Głównym Rynku miasta spalili tekst Statutu Kaliskiego, przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego w 1264 roku.

Statut Kaliski to jeden z najważniejszych dokumentów w historii Kalisza. Zagwarantował on Żydom istnienie sądów żydowskich i osobnych sądów dla spraw, w których brali udział zarówno Żydzi jak i chrześcijanie. Dodatkowo zapewniał on wolność osobistą i bezpieczeństwo Żydom, włączając w to swobodę wyznania, podróżowania i handlu.

Prokuratura, na wniosek prezydenta Kalisza, wszczęła postępowanie w sprawie antysemickiego marszu.