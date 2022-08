Nie ma świętych krów w Rosji - piłkarze zostają w areszcie

- To po prostu wstyd! Nie mam zamiaru już się odwoływać. Nie mam już nic więcej do powiedzenia, wyłącz ten mikrofon! - odparł Mamajew, komentując wyrok. Zarówno on, jak i Aleksander Kokorin nie mają powodów do zadowolenia. Sylwestra spędzą nie z rodzinami lub na imprezie, ale w celach. Nie pomogły argumenty dotyczące pogarszającego się stanu zdrowia Kokorina. Sugerowano nawet, że dalszy pobyt w więzieniu może uczynić z niego inwalidę.

Szampan w Monte Carlo

Obaj to byli reprezentanci Rosji. O ile Mamajew nigdy się nie wyróżniał, to Kokorin kilka lat temu uchodził za nadzieję Sbornej. Za talentem jednak nie nadążyła głowa. Selekcjoner Stanisław Czerczesow nie pałał do niego sympatią z powodów pozaboiskowych. Przewidywania dotyczące wspaniałej przyszłości spaliły na panewce.

Rozpieszczani, żyjący w złotej klatce, po Euro 2016 rozwścieczyli kibiców. Po fatalnym turnieju w wykonaniu reprezentacji Rosji postanowili oblać smutki.