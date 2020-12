Nie ma rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. Partia Ziobry pozostaje w koalicji - ogłosił Zbigniew Ziobro

Solidarna Polska po sobotniej naradzie ogłosiła, że zostaje w koalicji Zjednoczonej Prawicy.

- W związku z tym, że decyzje podjęte na Radzie Unii Europejskiej różnią się radykalnie od stanowiska Solidarnej Polski, konieczne było spotkanie kierownictwa partii. Musieliśmy zadać sobie pytanie, jakie będą konsekwencje ewentualnego wyjścia SP z koalicji. Uznaliśmy, że konsekwencje i przedterminowe wybory, które w takim wypadku najprawdopodobniej by wystąpiły, ale nie dają też gwarancji poprawy sytuacji Polski w sporze z Unią Europejską, który będzie narastał - mówił Zbigniew Ziobro.

Przewodniczący Solidarnej Polski powiedział, że jest przekonany, że rozporządzenie, na które zgodził się premier jest sprzeczne z traktatami europejskimi i polską konstytucją. A to oznacza, że jako prokurator generalny będzie mógł zwracać się do sądów w Polsce i trybunału w Luksemburgu, aby wstrzymać niekorzystne decyzje. To dlatego władze SP uznały, że lepiej, by partia pozostała w rządzie, gdyż łatwiej jej będzie dzięki temu blokować decyzje unijne.