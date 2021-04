Nie łącz tych składników, bo sobie zaszkodzisz. Kuchenne duety vs. produkty, które nie chodzą parami

Te 12 warzyw i owoców, zawiera najwięcej pestycydów. Na liście tzw. brudnej 12 znalazły się m.in. pomidory, ziemniaki, szpinak

Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2020 roku?