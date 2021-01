Nie kilkanaście, a kilkadziesiąt osób zaszczepionych na WUM poza kolejnością Leszek Rudziński

W Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaszczepiło się poza kolejnością co najmniej kilkadziesiąt osób – informuje RMF FM. Lista zaszczepionych trafiła już do NFZ, a na WUM doszło do pierwszych dymisji. Z kolei studenci uczelni odpowiedzieli na list dziekanów WUM ws. szczepień.