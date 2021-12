"Nie godzimy się na federalną Unię Europejską"

Podczas zjazdu prawicowych formacji europejskich w Warszawie, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wskazał, że konieczne jest przygotowanie alternatywy dla forsowanej przez Niemcy i Francję koncepcji federalizacji Unii Europejskiej. Jaką Europę chce zatem kształtować prawica?

Przede wszystkim prawica chce, by przestrzegano w Unii obowiązujących obecnie traktatów, mających formę umów międzynarodowych. W tych traktatach państwa członkowskie zdecydowały się oddać część kompetencji w niektórych tylko obszarach i współpracować, zachowując jednocześnie swoje prerogatywy. Tego dotyczyła umowa między państwami członkowskimi. To państwa członkowskie są "panami" tych traktatów i mogą je zmieniać. To jest inna koncepcja, niż koncepcja Unii jako jednego, federalnego państwa, którą otwarcie postulują dziś Niemcy i Francja. Jeśli prezydent Francji Emmanuel Macron mówi o "suwerenności Europy" to jasne jest, że suwerenna nie może być wtedy ani Francja, ani Niemcy czy Polska.