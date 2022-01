Nie chce być drugim Litwinienką. Były agent FSB: polują na mnie ludzie Putina

Karpiczkow jest byłym oficerem KGB z sowieckiej Łotwy. Po upadku ZSRR poszedł do biznesu. Został aresztowany pod zarzutem oszustwa, a następnie oskarżony o nielegalny podsłuch. Powiedział wtedy łotewskim służbom, że został zwerbowany przez FSB. I zgodził się na współpracę z kontrwywiadem Łotwy. Ale potem uciekł z aresztu domowego do Rosji. Stamtąd wkrótce wyjechał do Wielkiej Brytanii, która odmówiła jego ekstradycji władzom łotewskim.

Ten były oficer KGB, i jak twierdzi, agent FSB, budzi kontrowersje. Władze Łotwy nie mają wątpliwości, że popełnił przestępstwa kryminalne, i za to go ścigają. Krytycy Karpiczkowa twierdzą, że robi z siebie potencjalną ofiarę reżimu Putina tylko po to, by zapewnić sobie azyl w Wielkiej Brytanii. Wskazują na niejasne okoliczności jego ucieczki do Rosji i potem z Rosji na Zachód.