Nie brać przykładu z Lecha - Pogoń i Lechia na skraju awansu Filip Bares

Przemyslaw Swiderski

We wtorek Lech Poznań przypomniał kibicom w Polsce termin "eurowp...dol" - fraza dobrze znana nam od 25 lat. W czwartek Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk zagrają o awans do II rundy Ligi Konferencji Europy. Obie ekipy wykonały po kroku milowym w pierwszych spotkaniach, gdyż obie wygrały po 4:1. Brak awansu przy takim scenariuszu byłby prawdziwą katastrofą o jakiej nawet "Kolejorz" by nie pomyślał.