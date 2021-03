Nie będzie przeprosin za nazwanie Tadeusza Mazowieckiego "stalinowcem, komunistą, agentem NKWD"

- Rozpoczynamy postępowanie egzekucyjne. W piątek złożyłem w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. Sprawa trafi do komornika - powiedział Onetowi Krzysztof Kamiński, mecenas reprezentujący synów Tadeusza Mazowieckiego.

Z kolei adwokat Anny Jaśkowskiej, mec. Michał Skwarzyński złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W tej sytuacji to sąd musi zdecydować, czy egzekucja wyroku zostanie wstrzymana. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest rażąco sprzeczny z prawem i łamie strasburski standard wolności słowa polityka opozycji, a takim była radna Anna Jaśkowska. Sąd pozbawia prawa do krytyki części społeczeństwa, jaką reprezentowała radna niwecząc przy tym istotę pluralizmu poglądów, gdzie będą występowały także takie z jakimi się nie zgadzamy - uważa dr Michał Skwarzyński.

Źródło: Onet.pl