Nicola Zalewski: Każdy mecz jest dla ojca i całej rodziny fb

Krzysztof Szymczak

W sobotę wieczorem reprezentacja Polski zremisowała 2:2 z Holandią w 3. kolejce meczów Ligi Narodów. Biało-Czerwoni prowadzili już 2:0, ale porzekadło selekcjonera niestety się sprawdziło. Wynik z pewnością jest rehabilitacją za pogrom w Brukseli, ale gra nie cieszyła oczu. Los też się do nas uśmiechnął - w 90. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Memphis Depay. Z dobrej strony pokazał się Nicola Zalewski, który asystował przy trafieniu Matty'ego Casha. - To był dobry wieczór - podsumował zawodnik AS Roma.