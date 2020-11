Nic ważniejszego od relacji z dziećmi - największe w Europie spotkanie ojców za nami

Prezydent RP Andrzej Duda, który objął Patronatem Honorowym sobotnie wydarzenie, zwrócił uwagę na rosnące zaangażowanie polskich ojców w życie rodzinne, a wręcz rodzącą się "modę na ojcostwo". Dr Ken Canfield, założyciel National Center for Fathering w USA zauważył, że nawet trudny czas obostrzeń związanych z koronawirusem można świetnie wykorzystać do tego, by podnosić swoje kwalifikacje jako zaangażowany ojciec i w ten sposób podejmować odpowiedzialność za rodzinę.

Janusz Wardak, tato 10 dzieci, zaproponował stworzenie deklaracji misji rodziny. Chodzi o spisanie myśli i wartości będących punktem odniesienia w codziennym życiu i podstawowych zasad, których warto w rodzinie przestrzegać. Jasno określona misja pozwala wyznaczać priorytety i rozkładać odpowiedzialność za dom na wszystkich członków rodziny.

Stworzenie rocznego kalendarza z datami wypraw, spotkań i wydarzeń rodzinnych to pomysł Arkadiusza Siechowicza. Przemyślenie i spisanie grafiku pomaga dobrze zorganizować czas, np. zaplanować spotkanie podnoszące ojcowskie kwalifikacje lub wyjazd z dzieckiem. Zapisanie w kalendarzu pozwala cieszyć się wyjazdem wiele tygodni przed samym wydarzeniem, pomaga też w przechowywaniu wspomnień.