NFZ zaleca ograniczanie lub zawieszenie udzielania planowych świadczeń szpitalnych. "Dla pacjentów może się to skończyć nawet śmiercią"

- Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo - napisano w komunikacie.

Doprecyzował, że chodzi o przypadki, "w których przesunięcie operacji, przesunięcie zabiegu, nie rodzi konsekwencji zdrowotnych, a tym bardziej nie rodzi konsekwencji zagrożenia życia, by takie operacje móc przełożyć". Dodał także, że decyzje indywidualnie podejmuje lekarz w przypadku konkretnego pacjenta. - Na pewno do zagrożenia życia ani pogorszenia stanu zdrowia nie może dojść - zaznaczył.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz odnosząc się do tych zaleceń wyjaśnił, że nie będzie "żadnego automatyzmu" w przekładaniu planowanych zabiegów. - Chodzi o danie takiej możliwości na wniosek środowiska medycznego. Podkreślam, że nie można odwoływać zabiegów ratujących życie i zdrowie - przyznał w rozmowie z TVN24.

- Przygotowujemy się na różne możliwe scenariusze. I przygotowując się na możliwość dalszych wzrostów zajętości łóżek, musimy być przygotowani pod kątem personelu, który możemy skierować do obsługi pacjentów covidowych- mówił i dodał, że w tym tygodniu możemy osiągnąć "wyniki dzienne na poziomie 18 do 20 tysięcy , ze średnią tygodniową 15-15,5 tysiąca".

Jak tłumaczył dalej, "chodzi o przesunięcie tych zabiegów i operacji, których przełożenie nie grozi zagrożeniem życia czy pogorszeniem zdrowia" i dodał, że "decyzja pozostaje w rękach lekarza, to jest tylko zalecenie". - W Polsce sprzętu nie brakuje, łóżek nie brakuje. Istnieje realne zagrożenie, że w przypadku wysokiej trzeciej fali, może brakować personelu. To jest nasza największa troska, żeby w Polsce nie zabrakło personelu. A żeby go nie zabrakło, musimy mieć możliwość kierowania go właśnie do pacjentów covidowych - stwierdził.

"Trzeba się z tego wycofać"

- Wczoraj ukazał się kuriozalny komunikat, że należy wstrzymać zabiegi planowe. Dla chirurga to jest szok, to jest szokujące, a dla pacjentów może być niezwykle bolesne i kończyć się ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią- skomentował pytany przez dziennikarzy w Senacie marszałek Tomasz Grodzki. Jego zdaniem to rozwiązanie jest "znacznie poważniejszy, niż nam wszystkim może się wydawać".

Grodzki przyznał, że jest fundamentalne prawo w medycynie mówiące o tym, że zabiegi planowe są zawsze bezpieczniejsze od zabiegów wykonywanych w trybie ostrym. - Jeżeli pacjentowi zwyrodnieje staw biodrowy i będzie cierpiał katusze i bóle, to musi poczekać aż się ta szyjka kości biodrowej złamie w końcu, żeby mógł być zoperowany- podał jako jeden z przykładów.

Marszałek Grodzki wezwał ministra zdrowia oraz premiera do natychmiastowego "doprecyzowania" lub wycofania z tego "dziwacznego komunikatu". - Zatrzymanie wszystkich zabiegów planowych w Polsce w każdej dziedzinie zabiegowej, od okulistyki, poprzez chirurgię, po ortopedię, to jest katastrofa. To się skończy cierpieniem, chorobami i dodatkowymi zgonami, których mamy i tak już dwa razy więcej niż w miesiącach przed pandemią - przyznał. - Trzeba się z tego natychmiast wycofać - dodał.