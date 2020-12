NFZ podało nowe wytyczne ws. szczepień na koronawirusa

Pozostałe warunki i zasady naboru pozostają bez zmian. Formularze zgłoszeniowe do programu przyjmujemy do piątku, 11 grudnia .

„Korekta ma w jeszcze większym stopniu zachęcić placówki POZ do dołączenia do Narodowego Programu Szczepień” – tłumaczy Fundusz.

Dla placówek POZ nie będzie także wymagane również wskazanie zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu przez jeden zespół szczepiący.

- Naszym celem jest przeprowadzenie w 2021 r. programu szczepień, dzięki czemu mamy uzyskać odporność populacji – zapowiedział szef KPRM. - Naszym zadaniem jest dostarczeni szczepionek, które mają być bezpieczne, szczepienia mają być przeprowadzone w krótkim czasie, szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne, musimy zorganizować cały proces tak, by był przyjazny dla obywatela – dodał.

Prezentując projekt narodowej strategii szczepień, wyjaśnił, że jest to dokument liczący 34 strony, podzielony na 9 rozdziałów - opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.

- To jest dokument, który jest projektem i przekazujemy go do konsultacji – mówił Michał Dworczyk. - Do soboty do godz. 10.00 będziemy zbierali wszystkie uwagi. 15 grudnia Rada Ministrów będzie mogła oficjalnie przyjąć dokument – dodał.