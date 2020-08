Neymar wodzirejem, czyli radosny powrót do hotelu piłkarzy PSG [Wideo]

POOL GETTY/Associated Press/East News

Francja znowu będzie mieć finalistę Ligi Mistrzów. Pierwszy raz od 16 lat. W 2004 roku AS Monaco przegrało z FC Porto 0:3. W takich samych rozmiarach PSG rozbiło RB Lipsk w półfinale tegorocznej edycji. Mistrzowie Francji w efektownym stylu awansowali do niedzielnego finału w Lizbonie. Paryżanie zasłużyli na chwilę świętowania. Tak wyglądał radosny powrót do hotelu w wykonaniu piłkarzy Tomasa Tuchela.