Neymar w nowym dokumencie Netflixa. "Moje życie to perfekcyjny chaos"

Trzyczęściowa seria dokumentalna "The Perfect Chaos" ("Perfekcyjny Chaos") daje wgląd w życie gwiazdy Paris Saint-Germain poza boiskiem, a także w operacje marketingowe prowadzone przez jego ojca. Dokument, którego reżyserem jest David Charles Rodriguez, ukaże się jeszcze w tym miesiącu.

- Ci, którzy mnie znają, wiedzą, kim jestem i to jest dla mnie ważne - powiedział Neymar w rozmowie z ESPN. - Jeśli chodzi o tych, którzy mnie nie znają i po prostu mówią o mnie złe rzeczy... po prostu odkładam je na bok. Mam nadzieję, że obejrzą ten dokument i mam nadzieję, że zmieni on ich wyobrażenie lub obraz, który mają o mnie, i mam nadzieję, że mogą nauczyć się mnie lubić ... nawet trochę! - dodaje Brazylijczyk.

- Niewiele osób zna mnie naprawdę. Tylko moi najbliżsi przyjaciele, moja rodzina, niektórzy koledzy z drużyny. Teraz czuję, że mogę pokazać trochę więcej mojego życia, tego jaki jestem na co dzień, w pracy, w domu, jaki jestem jako ojciec, syn, brat i mam nadzieję, że ten dokument pokaże tę stronę ludziom. To jest to, nad czym pracowaliśmy, pokazujemy prawdę, w 100 proc. - mówi.