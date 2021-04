Newska Manufaktura w Petersburgu w ogniu. Zginął jeden strażak, dwóch jest ciężko rannych (VIDEO)

W ogniu stanęła Newska Manufaktura i był to najpoważniejszy pożar w Petersburgu od blisko 20 lat. Pożar szybko rozprzestrzenił się na wszystkie sześć pięter budynku. Silny wiatr utrudniał gaszenie płomieni, a w całym mieście widać było ogromną smugę czarnego dymu.

Budynek pochodzi z 1841 roku, kiedy to był używany do produkcji tkanin i jest charakterystycznym punktem orientacyjnym w Petersburgu. Czterdzieści osób zostało ewakuowanych, a znaczna część dachu i podłogi zawaliła się, informowało rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W gaszeniu pożaru brało udział trzystu strażaków.

Newska Manufaktura znajduje się nad brzegiem Newy, która przepływa przez Sankt Petersburg, drugie co do wielkości miasto Rosji. Obiekt był zarządzany przez rząd w okresie sowieckim, a następnie sprywatyzowany w 1992 roku. W ostatnich latach część budynku były wykorzystywana do produkcji tkanin, inne powierzchnie wynajmowano na biura.