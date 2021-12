Neurodydaktyka – nauka, którą lubi mózg. O pułapkach współczesnego systemu edukacji rozmawiamy z Markiem Kaczmarzykiem Magdalena Konczal

- My dzisiaj często upieramy się, że rolą procesu edukacji jest zaaplikowanie młodemu człowiekowi ogromu informacji, a później egzaminujemy go. To bardzo poważny błąd - mówi Marek Kaczmarzyk. Archiwum prywatne Marka Kaczmarzyka

Mózg to niezwykłe narzędzie, które skrywa w sobie wiele tajemnic. Warto by było stworzyć szkołę, w której jego możliwości będą odpowiednio wykorzystywane. Wspomóc nas w tym może neurodydaktyka. Jest to dziedzina, która bada proces edukacji z perspektywy współczesnej wiedzy o pracy mózgu. O tym, czy argument „jak się nauczysz, to zdasz maturę” przekonuje uczniów i dlaczego czasami lepiej jest być w szkole leniem, rozmawiamy z profesorem Markiem Kaczmarzykiem.