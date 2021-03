Nela Mała Reporterka i jej morskie przygody. Wkrótce ukaże się jej nowa książka

„Zawsze chciałam napisać książkę o morskich głębinach. Jest bardzo mało książek na ten temat, a przede wszystkim dla dzieci, więc postanowiłam podzielić się z dziećmi moimi przygodami” – mówi Nela. „Nurkując, zastanawiam się zawsze, co może być jeszcze niżej i niżej. Sprawdzam informacje o zwierzętach, które mogą występować w morskich głębinach w miejscach, w których nurkuję. Cieszę się, że mam szansę opowiedzieć o tym dzieciom, i uważam, że książka jest bardzo fajna. Dodatkowo mam zajęcia on-line z biologiem morskim, który prowadzi badania dna oceanów i dzięki temu mogłam poszerzyć informacje również o ustalenia naukowców i filmy z wypraw głębinowych – dodaje.

Bawiąc uczymy się

Ta książka może zaskoczyć każdego. W jednym z kodów QR w darmowej aplikacji See More do książki Nela zaszyła filmik z głębin Morza Czerwonego. Zarejestrowano na nim gatunek rekina, którego nie może zidentyfikować. Autorka zaprasza więc dzieci do pomocy naukowej i odgadnięcia, jaki to rekin został nagrany na głębokości ponad 1400 m w Egipcie.

„W książce opowiadam dużo o głowonogach zarówno tych żyjących na płytszych wodach, jak i głębinowych – mątwach, kałamarnicach, wampirzycach piekielnych. Zabieram też dzieci na nurkowanie w Morzu Czerwonym, Morzu Lakkadiwskim (na Oceanie Indyjskim) oraz przy Indonezji. To właśnie tam w głębinach rozciąga się Rów Sundajski, który ma ponad 7 tys. m” – tłumaczy Nela.

W książce dzieci znajdą też mapy dna morskiego. Dowiedzą się z nich, że dno nie jest jednolite. Są tam podwodne góry, doliny, wulkany, a nawet podwodne morskie jeziora, czyli woda w wodzie. Jedno z nich znajduje się właśnie na dnie Morza Czerwonego.

Wraz z książką premierę mają pluszaki głębinowe, zaprojektowane przez Nelę do książki, aby dzieci mogły czytać i przytulać do snu swoich ulubionych bohaterów z głębin. Są to wampirzyca piekielna, czarny diabeł morski i skrzydlica ognista. Dziecko bowiem najlepiej utrwala wiedzę przez zabawę, zaangażowanie i pasję.

Nela Mała Reporterka, „Nela i wyprawa w morskie głębiny”, wyd. Willson Media. Patronem książki są: Fundacja Neli „The Adventure starts Here Foundation”, zaś patronami medialnymi : TVP2, TVP ABC, Miasto Dzieci, Polska Press i ONET.PL.[b][/b]