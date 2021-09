Negocjacje ws. kopalni Turów. Kurtyka: Trzeba przyspieszyć. Brabec: Jest postęp

Dodał, że negocjacje zostaną wznowione w środę. Wolę przyspieszenia rozmów deklarował także minister środowiska Czech Richard Brabec. Wskazał, że wraz z Kurtyką będą osobiście uczestniczyć w negocjacjach i kierować zespołem ekspertów. Czeski minister środowiska Richard Brabec jest zadowolony z poczynionych postępów. – Te negocjacje nie były i nie są proste. Dziś jednak nawiązaliśmy do postępów poczynionych w piątek podczas rozmów eksperckich. Według mnie i dziś doszło do znacznego postępu – powiedział w poniedziałek minister Brabec.

Z kolei przed spotkaniem, polski minister klimatu i środowiska podkreślał, że strona polska przyjeżdża do czeskich partnerów z „propozycją bardzo konkretnych mechanizmów rozwiązywania konfliktów i działania”. - To jest bardzo konkretna oferta wsparcia bezpieczeństwa ekologicznego dla mieszkańców regionu, gwarancja dodatkowych inwestycji. To jest gwarancja na to, że będą w stanie zabezpieczyć się przed tymi okolicznościami, których chcieliby uniknąć - mówił Kurtyka.