NBA ruszyło - Curry pokonał LeBrona, gwiazda 76ers wyrzucona z treningu

Millwauke Bucks - Brooklyn Nets i Los Angeles Lakers - Golden State Warriors - NBA zaserwowała kibicom prawdziwą ucztę na początek sezonu

Przed pierwszym starciem Bucks tradycyjnie odebrali we własnej hali pierścienie mistrzowskie, w tym bracia Atetokoumpo, Giannis i Thanasis. Dla Bucks był to pierwszy tytuł od 50 lat, gdy w 1971 roku do mistrzostwa poprowadził ich Lew Alcindor, znany później i lepiej jak Kareem Abdul-Jabbar. Przed meczem puszczono wideo upamiętniające oba tytuły.

- Trudno się nie wzruszyć. Ciężko na to pracowaliśmy - powiedział Giannis.

Nets z Kevinem Durantem i Jamesem Hardenem chcieli zrewanżować się za odpadnięciu w półfinale konferencji. Tak jak wtedy, tak i teraz na parkiecie zabrakło Kyriego Irvinga - wtedy z powodu urazu, teraz bo nie chce się zaszczepić.

Bucks nie pozwolili na popsucie sobie nastrojów i wygrali 127:104. Najlepiej wypadł oczywiście MVP zeszłorocznych finałów Giannis, który zdobył 32 punkty, 14 zbiórek i 7 asyst.