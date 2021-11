"Nazwał mnie głupią pindą". Dziennikarka chce wprowadzenia przymusowych szczepień amp

Joanna Racewicz, dziennikarka Fot. Łukasz Kowalski/ Polska Press

To po to zasuwałam do Wrocławia po pierwszą i drugą dawkę, żeby w kolejce prychnął na mnie gość bez maseczki wymyślając mi przy okazji od 'głupiej pindy'? – pyta Joanna Racewicz. Dziennikarka odnosi się do sytuacji epidemicznej w kraju i domaga się obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19.