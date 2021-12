"Nawrócony" antyszczepionkowiec apeluje: Szczepcie się, Covid-19 to piekło

Ciężki przebieg COVID-19

Kilka dni temu Marco Marchesin trafił w ciężkim stanie na oddział intensywnej terapii w swoim mieście. To stamtąd, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, wystosował skierowany do antyszczepionkowców apel. Nagrał go w hełmie do tlenoterapii.

Łapiąc z trudem oddech, chory na Covid-19 mężczyzna powiedział: "Jestem bardzo słaby. Nie myślałem, że tu się znajdę".

"Nie jestem zaszczepiony; tak jak wiele osób tutaj. Niedawno umarła tu 41-latka na Covid-19" - dodał.