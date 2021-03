Nawalny w kolonii karnej w Pokrowie: budzą mnie co godzinę kamery są wszędzie, jak u Orwella

Nawalny dodał, że przebywa ze „świeżo ogoloną głową” w kolonii karnej nr 2 w mieście Pokrow w obwodzie włodzimierskim na północny wschód od Moskwy. Jego prawniczka Olga Michajłowa potwierdziła to.

Jego komentarze były pierwszym potwierdzeniem doniesień, że będzie on spędzał wyrok w jednym z najbardziej znanych obiektów w rozległej sieci 600 kolonii karnych pracy w Rosji w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim..

W poście Nawalny napisał, że „kamery wideo są wszędzie, wszyscy są obserwowani i przy najmniejszym naruszeniu przepisów sporządzany jest raport.

Myślę, że ktoś na górze przeczytał Orwella rok 1984 i powiedział: Tak, super. Zróbmy to. Edukacja poprzez dehumanizację - dodał.

Nawalny powiedział, że nie widział jeszcze śladów przemocy, ale ze względu na postawę skazańców może uwierzyć doniesieniom o brutalności strażników.

Wcześniej działacz opozycyjny Konstantin Kotow, który spędził w tej kolonii prawie dwa lata za łamanie zasad protestu, opisał AFP środowisko, w którym więźniowie nie są traktowani „jak ludzie”.

Nawalny napisał, że w nocy budził go co godzinę mężczyzna, który robił mu zdjęcie i mówił, że skazaniec (Nawalny0red), który ma „skłonność do ucieczki”, nadal przebywa w celi.

W połowie stycznia krytyk Kremla został zatrzymany po wylądowaniu na moskiewskim lotnisku z Niemiec, gdzie był leczony z zatruciem go toksyną nazywaną Nowiczok.