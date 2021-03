Nawalny ogłosił głodówkę. Rosyjski opozycjonista odbywa karę w kolonii karnej. Domaga się wizyty lekarza OPRAC.: Andrzej Brzuszkiewicz

Aleksiej Nawalny w więzieniu w Moskwie w styczniu 2021 r. Fot. Pavel Bednyakov/SPUTNIK Russia/East News

Aleksiej Nawalny ogłosił strajk głodowy. Rosyjski opozycjonista żąda od władz dopuszczenia do wizyty lekarza i dostępu do leków. Nawalny jest odbywa karę w kolonii karnej w Pokrowie ok. 100 km od Moskwy.