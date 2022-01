Naukowcy zidentyfikowali wariant genetyczny ciężkiego przebiegu COVID-19 Małgorzata Puzyr

Koronawirus, zdjęcie ilustracyjne fot. malgorzata genca / polska press

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) poinformowali we wtorek, że zidentyfikowali wariant genetyczny, który predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID-19, ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko takiego przebiegu tej choroby oraz śmierci chorego. Uczelnia określa to odkrycie jako przełomowe.