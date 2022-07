Naukowcy policzyli: Tyle minut tygodniowo należy ćwiczyć, by uniknąć wczesnej śmierci OPRAC.: Hubert Rabiega

American Heart Association w swoich zaleceniach rekomenduje dorosłym wykonywanie tygodniowo co najmniej 150 minut ćwiczeń na umiarkowanym poziomie lub zamiennie 75 minut ćwiczeń energicznych. Fot. Konrad Kozłowski/Polskapress

Wyniki amerykańskiego badania pokazały, że poświęcenie na wysiłek fizyczny od 150 do 600 minut tygodniowo zmniejsza ryzyko wystąpienia przedwczesnej śmierci nawet o 30 proc. Według naukowców, najbardziej optymalne zmniejszenie ryzyka przedwczesnej śmierci uzyskiwały osoby, które w ciągu każdego tygodnia ćwiczyły energicznie przez 150 do 300 minut albo ćwiczyły na umiarkowanym poziomie przez 300 do 600 minut.