Naukowcy: Nie pokonamy zarazy, jeśli nie poznamy miejsc, w których dochodzi do zakażeń koronawirusem

Jay Varma, doradca ds. Zdrowia publicznego w biurze burmistrza Nowego Jorku, mówi, że do 10 proc. zakażeń dochodzi w podróży, 5 proc. na zgromadzeniach, a kolejne 5 proc. w takich placówkach jak domy opieki. - Nie można jednak przypisać źródła pozostałym ponad 50 proc. zakażeń. I to jest problem - mówi Varma.

Niemieckie władze przyznają, że nie wiedzą, gdzie 75 proc. osób, które mają pozytywny wynik testu na koronawirusa, zostały zakażone. W Austrii odsetek ten wynosi 77 proc. W Hiszpanii specjaliści są w stanie zidentyfikować pochodzenie tylko 7 proc. zakażeń zarejestrowanych w ostatnim tygodniu października. We Francji i we Włoszech tylko 20 proc. nowych przypadków było związanych z osobami, które wcześniej uzyskały pozytywny wynik.

Jednym z powodów niewiedzy jest to, że większość systemów śledzących kontakty do badań zakażeń nie identyfikuje wystarczającej liczby kontaktów, aby zmapować sposób rozprzestrzeniania się wirusa. Kraje azjatyckie z powodzeniem wykorzystały śledzenie kontaktów do kontrolowania zakażeń, wychwytując 10 lub więcej osób, które miały kontakt z zakażonym.

W USA, Francji, czy Hiszpanii identyfikuje się mniej niż cztery osoby kontaktowe dla każdego przypadku.

Marc Lipsitch, epidemiolog z Harvard T.H. Chan School of Public Health mówi, że dane z kilku krajów pokazują, iż większość ludzi zaraża się w domu. Trudno jest wyśledzić zakażenia, które pochodzą z innych źródeł. Falko Liecke, radny ds. Zdrowia i młodzieży w berlińskiej dzielnicy Neukölln, mówi, że osoby z wynikiem pozytywnym nie pamiętają lub nie chcą pamiętać, gdzie byli i z kim w dniach poprzedzających wystąpienie objawów. Dodaje on, że opóźnienia do tygodnia w uzyskaniu wyników testów pogarsza sprawę. Problem pogłębia sposób działania wirusa, zwłaszcza to, że objawy mogą pojawić się nawet po 10 dniach. Poza tym wielu nie ma żadnych objawów. Dlatego niektóre niemieckie miasta namawiają ludzi do prowadzenia „dziennika kontaktów”.

Kluczowym problemem są zakażenia, do których dochodzi między nieznajomymi w takich miejscach jak restauracje.