Nauka o OZE, ekologii czy segregacji odpadów. Wystartowała XI edycja Planety Energii. Po raz pierwszy we współpracy z Fundacją ORLEN

Odwiedzający strefę mogą poszerzyć wiedzę dotyczącą energii, bioróżnorodności świata zwierząt oraz surowców naturalnych i wielu aspektów związanych z ekosystemem. Co dokładnie czeka na uczestników? Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak VR, będą mogli nauczyć się prawidłowego segregowania śmieci i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami.

Z kolei generator Van de Graaffa pozwoli poznać jak działa ładunek elektrostatyczny. Dla młodzieży została zaprojektowana także strefa z quizami dotyczącymi 4 żywiołów i ich wykorzystania jako odnawialnych źródeł energii, a dla najmłodszych strefa z multimedialną kolorowanką. To tylko część z nieszablonowych form edukacji w mobilnej strefie nauki.

– Planeta Energii to program, który od lat edukuje najmłodszych poprzez nowatorskie metody. Fundacja ORLEN angażując się w ten projekt, postanowiła dotrzeć do dzieci, młodzieży i rodziców w całej Polsce. Poprzez zabawę i szereg doświadczeń pragniemy zachęcić młode osoby do poznania i zagłębienia się w kwestie dotyczące planety, zrównoważonego rozwoju oraz do podejmowania inicjatyw mogących pomóc w ochronie naturalnego środowiska – mówi Katarzyna Różycka, prezes Fundacji ORLEN.